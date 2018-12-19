НБУ решил ликвидировать украинскую «дочку» российского ВТБ

«ВТБ Банк» работал на рынке Украины с 1992 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «ВТБ Банка», который принадлежит российскому государственному «Внешторгбанку», сообщается на сайте НБУ.

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«Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 18 декабря 2018 года № 849-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации «ВТБ Банка», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. «ВТБ Банк» работал на рынке Украины с 1992 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов.

В начале ноября «ВТБ Банк», испытывающий проблемы с ликвидностью, заявил о наличии необходимых ресурсов и управленческого опыта для продолжения работы и стабилизации ситуации.

Фонд гарантирования вкладов 28 ноября ввел временную администрацию в «ВТБ Банк» на основании решения Национального банка Украины о признании финучреждения неплатежеспособным.