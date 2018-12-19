Миллиарды под елочку от МВФ

Совет директоров Международного валютного фонда в канун Дня Святого Николая - 18 декабря – утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов с немедленным предоставлением первого транша на 1,4 миллиарда.

«Украинские власти успешно восстановили макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества. Благоразумная фискальная и денежно-кредитная политика и режим гибкого обменного курса помогли сократить дефицит бюджета и счета текущих операций. Резервы были частично восстановлены, а доверие улучшилось», - прокомментировал решение первый заместитель директора-распорядителя Фонда Дэвид Липтон.

По его словам, новая программа станет основой для экономической политики украинских властей в 2019 году, сохранит достигнутые экономические преимущества и проложит путь к более устойчивому росту.

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение МВФ о новой программе для Украины еще одним важным сигналом о признании безусловного прогресса нашей страны в макроэкономической стабилизации и доказательством успеха в реформаторских усилиях.

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Премьер-министр Владимир Гройсман, в свою очередь, заявил, что объявление Международным валютным фондом о старте новой программы для Украины на 3,9 млрд долл. и моментально последовавшее после этого решение Всемирного банка о предоставлении нашей стране 750 млн долл. гарантий позволяют в финансовом отношении уверенно пройти пиковый, учитывая объем запланированных долговых выплат, 2019 год.

«Это важная поддержка для нас, ведь она позволяет в финансовом плане уверенно пройти 2019 год - пиковый, учитывая объем запланированных долговых выплат», - написал Гройсман в сети Facebook.

По информации Министерства финансов Украины, первый транш в рамках новой программы МВФ поступит до Католического и Протестантского Рождества - 25 декабря, а решения о дальнейших траншах будут приниматься по итогам оценки выполнения программы в мае и ноябре 2019 года.

Много денег не бывает

С первым анонсом новой программы Фонда в октябре текущего года эксперты спрогнозировали, что ее утверждение позволит суммарно привлечь до 8 миллиардов долларов финансирования от различных международных партнеров. И эти прогнозы сразу начали сбываться.

В конце октября Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 миллиарда долларов.

Упомянутый выше Всемирный банк 18 декабря следом за МВФ решил предоставить стране 750 млн долл. гарантий. Кроме того, на прошлой неделе Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи на 500 миллионов евро. Второй транш этой помощи в таком же объеме, по прогнозам главы правительства Гройсмана, поступит в начале следующего года.

Итого получается, что возобновление сотрудничества с МВФ пополнит украинскую казну суммарно почти на 5,5 миллиарда долларов, включая первый транш по программе stand-by.

Зачем же украинцам нужна новая программа с крупнейшим кредитором нашей страны – Международным валютным фондом?

Лекарство от накопленных долгов

Как пояснила заместитель исполнительного директора «Центра экономической стратегии» Мария Репко, продолжение сотрудничества с МВФ и получение кредитов Фонда позволит относительно безболезненно пройти предстоящий период пиковых погашений по внешним долгам.

«Это станет позитивным сигналом для других кредиторов – Всемирного банка, Европейского союза, частных инвесторов – и позволит привлечь деньги для рефинансирования долга. Для благосостояния граждан программа важна как страховка от рисков – риска девальвации, банковского и бюджетного кризиса, урезания социальных выплат», - отмечает эксперт.

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Руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций ICU Александр Мартыненко прогнозирует, что помимо средств официальных кредиторов, Украина в 2019 году будет вынуждена привлечь порядка 7 миллиардов долларов посредством размещения еврооблигаций и валютных ОВГЗ.

«Инвесторы в эти инструменты видят поддержку МВФ как основное условие платежеспособности Украины. Однако из-за неблагоприятной ситуации на внешних рынках успешность привлечения этой суммы нельзя гарантировать. Тогда правительству придется искать согласия Фонда на использование части финансовой помощи государственным бюджетом», - говорит эксперт.

Мартыненко тоже считает, что возобновление сотрудничества с МВФ позволяет избежать стремительной девальвации гривни и резкого роста потребительских цен.

«Нам нужно соглашение с МВФ. Без него в Украине в 2019 году будет серьезный кризис: секвестр бюджета на следующий год, невыполнение бюджета на этот год, падение ВВП, инфляция в двадцать процентов и выше, падение уровня жизни граждан», - предупреждает координатор общественной платформы «Новая страна» Тарас Козак.

Он напомнил, что наша страна отягощена значительными государственными долгами, и пока не проведены фундаментальные реформы, занять более дешевые средства на рынке для рефинансирования этих долгов не получится.

«Можем брать средства только у международных институтов и стран-партнеров, а они не дадут без программы МВФ», - добавил эксперт, отмечая, что в следующем году Украине критически важно привлечь хотя бы 3-4 миллиарда долларов внешних займов.

Условия кредитора

Решение о новой программе стало возможным после выполнения нашей страной ряда предварительных условий, включая принятие парламентом государственного бюджета на 2019 год с дефицитом в 2,3% ВВП и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

Кроме того, накануне решения Фонда Кабинет министров принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения ее на налоговую и таможенную службы как отдельных органов исполнительной власти под управлением Минфина.

Помимо этих условий, МВФ в своем официальном релизе указал, что новая программа сосредоточится на четырех приоритетах: бюджетной консолидация, снижении инфляции при сохранении гибкого обменного курса, укреплении финансового сектора и продвижении комплекса структурных реформ для улучшения налогового администрирования, приватизации и госуправления.

В Фонде напомнили о реформе энергетического сектора (речь о дальнейшем повышении цен на газ до импортного паритета), предостерегли от необдуманного увеличения бюджетных расходов (речь о повышении социальных стандартов) и неосторожного снижения налогов (речь о возможной замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал).

Кроме того, МВФ отреагировал на заявления некоторых украинских политиков популистов «подмять» Национальный банк, подчеркивая, что защита независимости центрального банка будет иметь решающее значение для дальнейшего снижения инфляции и наращивания международных резервов.

Не забыли в Фонде и об обещанном украинскими властями введении в действие Антикоррупционного суда, приватизации крупных государственных предприятий, оптимизации нормативных актов и продвижении земельной реформы.

То есть, ничего кардинально нового Фонд в новой программе не придумал, но при этом не забыл о не выполненном домашнем задании по предыдущей программе.

Тарас Козак полагает, что получить один транш в рамках новой программы и забыть о ней, как это происходило ранее, не получится, поскольку этих средств для погашения долгов в 2019 году недостаточно. По новой программе МВФ может предоставить еще 2,5 миллиарда долларов, но для этого требуется выполнить условия Фонда.

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«Первое: не увеличивать сильно государственный долг - с этим требованием мы легко справимся - нам и так никто много не даст. Второе: Нацбанк должен делать то, что делает сегодня – контролировать инфляцию и придерживаться гибкого курса гривны. Тут единственная потенциальная угроза - победа на президентских выборах популистов. Третье: развивать финансовый сектор – с этим сложнее, так как есть требования к Верховной Раде, НБУ и финансовым регуляторам. И четвертое: продолжать структурные реформы, включая приватизацию, государственное управление и налоговую реформу. Практически без шансов на успех в этом пункте, но, как правило, МВФ позволяет не выполнять один пункт программы. Думаю, что правительству удастся «пропетлять», - прогнозирует эксперт.

Понимают риски новой программы и в самом МВФ. «Реализация программы подвержена значительным рискам, как внутренним, так и внешним. Власти предприняли важные шаги для снижения этих рисков, в том числе путем принятия устойчивого бюджета на 2019 год, повышения тарифов на газ и отопление, принятия законодательства для улучшения управления в государственных банках. Полная и своевременная реализация программы будет иметь решающее значение для ее успеха в свете сложных задач», - говорится в пресс-релизе Фонда.

Несмотря на опасения Фонда, подпитываемые историей взаимоотношений с нашей страной, и предстоящий год выборов президента и парламента МВФ все-таки принял решение о новой программе. И это большой аванс украинским властям, уже увлекшимся стартующей предвыборной гонкой. И одновременно, тот нужный волшебный пинок под зад, чтобы обещания реальных структурных преобразований в стране наконец стали реальностью.

Ольга Гордиенко (УНИАН)