Два из крупнейших банков в Украине закончили год, потеряв по миллиарду

2013 год банк «Надра» завершил с прибылью в 2,374 млн грн, сообщается в отчетности на сайте банка. В отчетности на сайте банка "Аваль" сообщается о прибыли за 2013 год в размере 730,045 млн грн.

Согласно отчетности, с начала года активы банка "Аваль" выросли на 7,82% - до 46,859 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 9,83%, до 29,705 млрд грн, обязательства - на 12,39%, до 40,711 млрд грн, средства клиентов - на 9,01%, до 28,800 млрд грн, собственный капитал снизился на 15,04% - до 6,148 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 3,003 млрд грн.

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Также на сайте банка "Надра" сообщается, что с начала года активы банка выросли на 13,30% - до 35,878 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 24,23%, до 31,097 млрд грн, обязательства – на 19,97%, до 32,492 млрд грн, средства клиентов снизились на 15,71%, до 11,002 млрд грн, собственный капитал – на 16,02%, до 3,386 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 3,890 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших по объему активов. Основной акционер банка - компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).

«Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).

Ранее УНИАН сообщал, что за год украинцы забрали из банков почти треть депозитов.