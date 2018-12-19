Visa запускает сервис быстрых переводов

В самой Visa детали проекта пока не раскрывают.

Американская платежная система Visa планирует запустить быстрые платежи, в том числе сделать доступным перевод средств с карты на карту.

В самой Visa детали проекта пока не раскрывают. Как сообщает kommersant, транзакции будут проводиться через мобильное приложение, пользователю необходимо будет прикрепить один номер телефона к конкретной карте. Переводы между счетами в разных банках планируется сделать платными.

В апреле 2018 года переводы по номеру телефона на банковские карты запустила Mastercard. Платежная система позволяет перевести средства по адресу электронной почты. Перевод возможен не только на карты Mastercard, но и Visa. Перевод на дебетовые карты бесплатный.