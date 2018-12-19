В Евросоюзе рассказали, когда могут выделить Украине второй транш финпомощи

11 декабря Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что Евросоюз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро весной.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоялось 17 декабря в Брюсселе.

В частности, как сказал Мингарелли, комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан «подчеркнул тот факт, что второй транш нашей макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро может быть выделен, начиная со следующей весны, если будет обеспечено выполнение Украиной необходимых условий».

Как сообщал УНИАН, Европейский Совет 26 июня окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 млрд евро.

11 декабря Европейская комиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033. Выделение второго транша зависит от выполнения Украиной обязательств в плане реализации секторальных реформ, в частности, в области энергетики.