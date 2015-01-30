Официальный курс гривни резко упал до нового исторического минимума - 16,15 за доллар

Национальный банк Украины сегодня, 30 января, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 16,1578 грн/долл., что на 20 копеек ниже предыдущего минимального значения на уровне 15,9543 грн/долл., установленного вчера, 29 января, сообщается на сайте регулятора.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по состоянию на 14:00 составил 16,1070 грн/долл., курс по итогам сегодняшнего индикативного аукциона НБУ для определения равновесного курса – 16,0072 грн/долл.

Читайте такжеРынок еще ищет равновесный курс гривни – ГонтареваКак сообщал УНИАН, в 2014 году регулятор перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и в результате гривня в течение года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу в 2 раза.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза - до около 5 грн с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.