Грузия приостановила переговоры по торговле с Россией

"Сейчас мы временно приостанавливаем диалог с Россией по вопросам торговли, так как это не имеет смысла. Россия может в любой момент снова наложить эмбарго", - заявила глава МИД в ходе визита в США передает Прайм со ссылкой на ее интервью радио "Свобода".

Россия занимает третье место в списке стран - основных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот Грузии с Россией за январь-ноябрь 2014 года составил более 752,2 млн долларов, что на 11% больше чем за аналогичный период прошлого года. Оборот с Россией за данный период составил 7,3% от всего внешнеторгового оборота Грузии.

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Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона) в августе 2008 года. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам парламентских выборов 1 октября 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики страны нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.

В ноябре 2012 года экс-посол Грузии в РФ Зураб Абашидзе был назначен спецпредставителем премьера по отношениям с РФ. С тех пор начали налаживаться экономические отношения - грузинское вино и минеральная вода, а также другая сельскохозяйственная продукция вернулись на российский рынок.

Напомним, в ноябре прошлого года УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Грузии Тамара Беручашвили заявила, что Россия представляет угрозу для всей Европы.