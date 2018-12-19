Экономист объяснил, как новая программа МВФ повлияет на курс доллара в Украине

Украина минимум на ближайшие 3-6 месяцев решает вопрос, связанный с финансовой стабильностью, считает эксперт.

Новая программа stand-by для Украины, которую принял МВФ, решит вопрос финансовой стабильности государства. В следующие полгода курс гривни и инфляция выровняются.

Об этом рассказал исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает "Обозреватель". Он подчеркнул, что деньги, которые получит Украина, пойдут исключительно в золотовалютные резервы страны.

Читайте такжеРешения МВФ и Всемирного банка позволяют уверенно пройти 2019 год - Гройсман

"Теперь инфляция будет более прогнозируемой, я думаю, что мы имеем право рассчитывать на показатель инфляции по итогам следующего года не выше 10%. Ну и курс... Даже при всей его девальвационной направленности, в следующем году все равно есть возможность содержать его", — пояснил Устенко.

По его словам, теперь Украина минимум на ближайшие 3-6 месяцев решает вопрос, связанный с финансовой стабильностью. Однако не с экономическим ростом, акцентировал внимание финансист.

"Когда мы говорим о сотрудничестве с МВФ, то имеем в виду в первую очередь кредитный ресурс, который страна может получить. В конкретном случае Украина получает эту программу, утвержденную, новую, уже подписанное новым премьером, новым министром финансов и новым главой НБУ, но еще старым президентом. Вот мы и получили новую программу stand-by на 3,9 миллиарда долларов", — подытожил Устенко.