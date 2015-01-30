В Центробанке РФ ожидают пика инфляции во втором квартале

Инфляция в РФ достигнет своего пика во втором квартале 2015 года, однако уже в январе 2016 года темп роста потребительских цен опустится ниже 10%, прогнозирует ЦБ, передает РИА Новости.

Согласно его данным, по состоянию на 26 января годовой темп прироста потребительских цен составил 13,1%. "По оценке Банка России, в январе 2015 года темп прироста потребительских цен за месяц несколько снизится, однако годовая инфляция продолжит расти и достигнет пика во втором квартале 2015 года", — говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

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Произошедшее в конце 2014 года ослабление рубля продолжит оказывать влияние на цены товаров и услуг. "В связи с этим возможно увеличение годовой инфляции в ближайшие месяцы. Однако по мере постепенной подстройки экономики к изменившимся внешним условиям и исчерпания влияния курсовой динамики на цены прогнозируется снижение инфляции и инфляционных ожиданий", — считает Центробанк.

"Замедлению роста потребительских цен будет способствовать низкий агрегированный спрос при сохранении совокупного выпуска товаров и услуг ниже потенциального уровня, а также умеренно жесткая политика бюджетных расходов. Ожидается снижение годовой инфляции до уровня ниже 10% в январе 2016 года", — указывает регулятор.

Ранее УНИАН сообщал, что инфляция в России достигла самого высокого уровня за 6 лет.