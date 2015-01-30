Государственный «Укрэксимбанк» за год получил почти 10 млрд гривень убытка

Согласно отчетности, в 2014 году активы банка выросли на 33,70% - до 126 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 23,23%, до 52,094 млрд грн, обязательства - на 47,67%, до 112,464 млрд грн, средства клиентов - на 39,93%, до 60,126 млрд грн, собственный капитал сократился на 25,15% - до 13,536 млрд грн, уставный капитал вырос на 1% - до 16,689 млрд грн.

Читайте такжеДва из крупнейших банков в Украине закончили год, потеряв по миллиарду

Как сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших, 100% акций банка принадлежат государству.