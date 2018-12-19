Фонд гарантирования начал ликвидацию "ВТБ Банка"

Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня публикации объявления о ликвидации.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины начал процедуру ликвидации "ВТБ Банка", ранее принадлежавшего российскому государственному "Внешэкономбанку".

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Как сообщается на сайте Фонда, ликвидация банка продлится 2 года - до 18 декабря 2020 года включительно.

Фонд напомнил, что требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня публикации объявления о ликвидации банка в газете "Голос Украины".

Также сообщается, что ликвидатором банка назначен Александр Шевченко.

Справка УНИАН. "ВТБ Банк" работал на рынке Украины с 1992 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов.

В начале ноября "ВТБ Банк", испытывающий проблемы с ликвидностью, заявил о наличии необходимых ресурсов и управленческого опыта для продолжения работы и стабилизации ситуации.

Фонд гарантирования вкладов 28 ноября ввел временную администрацию в "ВТБ Банк" на основании решения Национального банка Украины о признании финучреждения неплатежеспособным.