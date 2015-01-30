Госстат из-за ситуации в стране перенес публикацию данных по ВВП за 2014 год на две недели

Государственная служба статистики Украины перенесла дату публикации по оперативной оценке ВВП страны за четвертый квартал 2014 года и год в целом на две недели - на 16 февраля.

Об этом свидетельствует уточненный Календарь обновления материалов сайта Госстата Украины на 2015 год, согласно которому оперативная оценка ВВП за IV квартал 2014 года и год в целом переносится с 30 января на 16 февраля.

«В соответствии с Планом государственных статистических наблюдений на 2015 год (распоряжение Кабинета Министров Украины от 23 января 2015 года №53-р) сроки публикации на сайте Госстата статистической информации по ВВП уточняются (см. Календарь)», - говорится в пояснении для пользователей на сайте Госстата.

Как прокомментировали УНИАН в Госстате, перенос сроков публикации обусловлен тем, что статистические оценки базируются на данных ряда министерств и ведомств, которые в связи с ситуацией в стране готовятся и предоставляются с опозданием.

Читайте такжеУкраинцам предстоит как минимум год жить «с затянутыми поясами» – министр финансовКак сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в третьем квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 5,3%, во втором квартале - 4,6%, в первом квартале - 1,2%.

Украинское правительство прогнозировало падение ВВП Украины по итогам 2014 года в целом на 7%, Национальный банк – на 7,5%.

Согласно последним прогнозам крупнейших международных кредиторов Украины, падение ВВП страны в 2014 году составит 8,2% по оценкам Всемирного банка, 7,5% - по оценкам Европейского банка реконструкции и развития, 6,5% - по оценкам Международного валютного фонда.

В 2013 году рост ВВП Украины был нулевым, номинальный ВВП по итогам года составил 1,455 трлн грн.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, номинальный ВВП - 1,409 трлн грн.