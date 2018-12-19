цей матеріал доступний українською

Кличко: За год доходы столичного бюджета выросли на 2,7 миллиарда гривень

17:46, 19 декабря 2018
Финансы
16 0
Большую часть средств традиционно направили на социально-культурную сферу города / фото УНИАН

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, отчитываясь перед представителями СМИ об итогах работы городской власти за прошлый год.

"Доходы бюджета Киева по сравнению с 2017 годом увеличились на 2,7 миллиарда гривень. В общем в 2018-м смета столицы составил 51,5 миллиарда гривень. Сравнив цифры, вы можете увидеть, как он рос в последние годы", - сказал Кличко.

По его словам, в 2018-м году большую часть средств - около двух третей расходов - традиционно направили на социально-культурную сферу города. – Образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт.

Больше всего выросло финансирование: образования– на 2,7 миллиарда гривень; здравоохранения – на 1,2 миллиарда гривень; социальную защиту и соцобеспечение - на 900 миллионов гривень.

Среди прочего, городской голова упомянул и о Общественный бюджет столицы.

"Это средства, которые распределяют сами киевляне. Деньги идут на воплощение проектов, предложенных жителями нашего города. Победителями Общественного бюджета-2018 стали команды 141 проекта. На общую сумму почти 150 миллионов гривен", - отметил Виталий Кличко.

Среди победителей - 62 крупных проекта (стоимость свыше 400 тысяч гривен), и 79 – малые проекты. Как отметил мэр столицы, большая часть идей, которые инициируют киевляне, касаются двух сфер: образования и спорта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бюджет Киева 2018