Кличко: За год доходы столичного бюджета выросли на 2,7 миллиарда гривень

Большую часть средств традиционно направили на социально-культурную сферу города – образование, здравоохранение, соцзащиту, культуру и спорт.

Доходы бюджета столицы в 2018 году выросли на 2,7 миллиарда гривень.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, отчитываясь перед представителями СМИ об итогах работы городской власти за прошлый год.

"Доходы бюджета Киева по сравнению с 2017 годом увеличились на 2,7 миллиарда гривень. В общем в 2018-м смета столицы составил 51,5 миллиарда гривень. Сравнив цифры, вы можете увидеть, как он рос в последние годы", - сказал Кличко.

По его словам, в 2018-м году большую часть средств - около двух третей расходов - традиционно направили на социально-культурную сферу города. – Образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт.

Больше всего выросло финансирование: образования– на 2,7 миллиарда гривень; здравоохранения – на 1,2 миллиарда гривень; социальную защиту и соцобеспечение - на 900 миллионов гривень.

Среди прочего, городской голова упомянул и о Общественный бюджет столицы.

"Это средства, которые распределяют сами киевляне. Деньги идут на воплощение проектов, предложенных жителями нашего города. Победителями Общественного бюджета-2018 стали команды 141 проекта. На общую сумму почти 150 миллионов гривен", - отметил Виталий Кличко.

Среди победителей - 62 крупных проекта (стоимость свыше 400 тысяч гривен), и 79 – малые проекты. Как отметил мэр столицы, большая часть идей, которые инициируют киевляне, касаются двух сфер: образования и спорта.