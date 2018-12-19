Госстат сохранил оценку роста экономики Украины на 2,8%

Оценка роста ВВП к предыдущему кварталу подтверждена на уровне до 0,4%, как и ранее.

Государственная служба статистики Украины сохранила показатель роста реального валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2018 года на 2,8% в годовом выражении – к третьему кварталу 2017 года, что соответствует ранее обнародованным оперативным данным.

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Как сообщается на сайте Госстата, оценка роста ВВП к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора подтверждена на уровне 0,4%, как и ранее.

По данным Госстата, номинальный ВВП в третьем квартале составил 994,4 миллиарда гривень, а ВВП в расчете на одного человека – 23,506 тысячи гривень.

Согласно приведенному графику, ВВП Украины в годовом выражении растет одиннадцатый квартал подряд, однако этот рост замедлился после ускорения два квартала подряд.

ВВП Украины во втором квартале текущего года вырос на 3,8% в годовом выражении, в первом квартале – на 3,1%.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным оценкам.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4%, правительство - на 3,2%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,3%, Всемирный банк - на 3,5%.