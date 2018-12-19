В четверг в Украине подешевеет валюта: свежие курсы

Официальный курс НБУ на 20 декабря: 100 USD – 2771,7006 гривни; 100 EUR – 3161,1245 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2771,7006 (19 декабря – 2784,7943)

100 EUR – 3161,1245 (19 декабря – 3168,2605)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 19 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,64/27,66 гривни/доллар.

Текущие котировки на 14 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,60/31,62 гривни/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,7369 гривни/доллар.