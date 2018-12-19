ЕС предоставит Украине 50 миллионов евро на децентрализацию - Зубко

По словам, вице-премьера, перед органами центральной и местной власти стоит ряд задач, в частности, формирование новой территориальной основы и проведение выборов 2020 году уже на новой административно-территориальной карте Украины.

Европейский Союз предоставит Украине 50 миллионов евро на дальнейшее проведение реформы децентрализации.

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Согласно сообщению пресс-службы Министерства регионального развития и ЖКХ, об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра - Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко с руководителем Группы поддержки Украины Питером Вагнером и Руководителем программ сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине Штефаном Шлейнингом.

Европейский Союз продолжает программу "U-LEAD с Европой" и предоставит Украине 50 миллионов евро на реализацию второй фазы программы.

"Мы продолжаем успешное сотрудничество с проектом U-LEAD. Дорожная карта сотрудничества останется прежней, поскольку Соглашение Украины с ЕС о сотрудничестве с этим проектом соответствует Европейской Хартии местного самоуправления. К концу января 2019 года совместно с нашими международными партнерами подготовим операционный план действий-2020 и на его основе предложим структуру Центрального офиса реформ. У нас много новых задач - в частности, наработка избирательного законодательства и картографические работы для моделирования процессов в областях", - цитирует пресс-служба Зубко.

По словам вице-премьера, сегодня перед страной и перед органами центральной и местной власти, парламента, органов местного самоуправления стоит ряд задач, в частности, формирование новой территориальной основы и проведение выборов в 2020 году уже на основе новой административно-территориальной карты Украины.

"Параллельно органы местного самоуправления, ОГА и еще более 10 министерств должны двигаться по формированию субрегионального уровня и их собственных территориальных структур. В 2020 году встанет вопрос нового избирательного законодательства о местных выборах. И мы будем предлагать изменения в законодательство", - подчеркнул Зубко.

Справка УНИАН. "U-LEAD с Европой" - программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития, финансируется Европейским Союзом.