ФРС США повысила базовую ставку вопреки призыву Трампа

Решение повысть ключевую ставку регулятор принял с учетом ситуации на рынке труда и инфляции.

Федеральная резервная система США решила повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 2,25−2,5%.

Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федрезерва, передает Дождь.

Это решение регулятор принял с учетом ситуации на рынке труда и инфляции. Рынок труда в США продолжает укрепляться, рост экономической активности остается устойчивым, безработица сохраняется на низком уровне. Уровень инфляции остается рядом с отметкой в 2%.

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ФРС повышает ставку в четвертый раз с начала года. Предыдущие три раза ставку повышали в марте, июне и сентябре.

В FOMC считают, что потребуется еще несколько постепенных повышений ставки.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп призывал ФРС США не принимать решение об очередном повышении базовых учетных ставок на предстоящем совещании ее руководства на этой неделе, передает Голос Америки.

"Невероятно, что при очень сильном долларе и почти полном отсутствии инфляции, в то время как остальной мир взрывается вокруг нас - Париж в огне, Китай катится вниз, - ФРС думает об очередном повышении ставок!", - написал Трамп на странице в Twitter.