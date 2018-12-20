Индекс Dow Jones упал больше чем на 400 пунктов

Это произошло после того, как ФРС повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5%.

Американский промышленный индекс Dow Jones рухнул на более 400 пунктов в среду после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку.

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Об сообщает ТАСС со ссылкой на данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Dow Jones к закрытию биржевой сессии в среду снизился на 402,7 пункта или на 1,7%, до отметки 23 272,95. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, также понизился на 48,9 пункта, до 2499,00, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 167,2 пункта, до 6324,31.

ФРС ранее повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25-2,5%. Прогноз роста ВВП Соединенных Штатов в 2018 году понижен до 3% с 3,1%, в 2019 году - до 2,3% с 2,5%. Уровень безработицы в США, по прогнозам ФРС, сохранится на уровне в 3,7% в 2018-м и в 3,5% в 2019 году.

Прогноз по базовой инфляции в США был пересмотрен в сторону понижения до 1,9% с 2% в 2018 году и до 2% с 2,1% в 2019-м.