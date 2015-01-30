Гривня на межбанке снизилась уже до 16,58 за доллар

В пятницу, 30 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов снизились до 16,38/16,58 грн/долл. с 16,30/16,50 грн/долл. на открытии торгов.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что сделки проходили активно.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,54/18,77 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2330/0,2360 грн/рубль.

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