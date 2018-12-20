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В Кабмине рассказали о сроках подписания ЗСТ с Израилем

10:31, 20 декабря 2018
Финансы
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ЗСТ с Израилем подпишут уже первые месяцы 2019 года / фото УНИАН

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Об этом во время пресс-конференции заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Правительство одобрило текст соглашения. Я лично уполномочен подписать это соглашение. Юридически подписание состоится в первые месяцы 2019 года. Об этом уже есть договоренность с Государством Израиль", - сказал он.

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Теги: #ЗСТ с Израилем