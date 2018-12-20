В Кабмине рассказали о сроках подписания ЗСТ с Израилем

Вице-премьер-министр сообщил, что соглашение о зоне свободной торговли с Израилем будет подписано в первые месяцы 2019 года.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем будет подписано в первые месяцы 2019 года.

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Об этом во время пресс-конференции заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Правительство одобрило текст соглашения. Я лично уполномочен подписать это соглашение. Юридически подписание состоится в первые месяцы 2019 года. Об этом уже есть договоренность с Государством Израиль", - сказал он.