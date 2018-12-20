Эксперт дала приятный прогноз насчет роста зарплат в Украине в 2019 году

Сегодня украинский рынок труда очень плотно сотрудничает с рынками в Польше, Чехии, Германии и других европейских странах, отметила эксперт.

В следующем году средняя зарплата в Украине может превысить запланированный НБУ показатель в 11,5 тыс. грн. Причина в так называемой "гонке вооружений" на международном рынке труда.

Читайте такжеГройсман предлагает уравнять зарплаты женщин и мужчин в Украине

Об этом рассказала эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина, передает «Обозреватель». По ее словам, дело в том, что сегодня украинский рынок труда очень плотно сотрудничает с рынками в Польше, Чехии, Германии и других европейских странах.

"И сейчас большая часть значительных повышений зарплаты у нас произошла из-за того, что они должны были состояться. Потому что производство или потеряет треть людей, которые просто уедут работать за границу, или поднимет зарплату на 50-70%, чтобы удержать работников", — пояснила Пашкина.

Как пример она привела закон об облегчении условий въезда украинских трудовых мигрантов, который 19 декабря рассматривали в Германии. Если этот законопроект примут — зарплата в Украине поднимется еще выше.

"Да, здесь есть подводные камни. Не каждый украинский работодатель работает так эффективно, чтобы позволить себе такую большую зарплату, которую он должен поднимать. И он должен работать эффективнее и получать большую маржинальность, в которую будет вкладываться и повышенная зарплата. Или же он лопнет и объявит себя банкротом, потому что не может позволить себе выплачивать такую высокую зарплату", — пояснила эксперт.

"Я надеюсь, что средняя зарплата будет даже выше, чем показатели НБУ. Потому что сейчас по нашим вакансиям зарплата по Киеву уже 12-13 тыс. грн. В других городах-миллионниках она меньше, но надеюсь, что и она будет расти", — подытожила Пашкина.