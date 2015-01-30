Украина хочет осенью начать переговоры с ЕС о пересмотре некоторых квот

Украина рассчитывает осенью в 2015 году начать переговоры с Европейским Союзом относительно пересмотра некоторых квот в рамках зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

«Сейчас в Украине действуют автоматические торговые преференции, которые были введены ЕС в одностороннем порядке. Конечно, пока они действуют в одностороннем порядке, пересматривать квоты невозможно», - сказала Зеркаль.

В то же время, отметила Зеркаль, обсуждается возможность «выйти осенью на какой-то диалог, который будет связан с пересмотром тарифных линий и некоторых квот, связанных как с открытием украинского рынка, так и с дальнейшим вступлением в силу части, которая касается применения ЗСТ между Украиной и ЕС».

По словам Зеркаль, в рамках этого диалога Украина рассчитывает пересмотреть некоторые квоты в сторону их увеличения. «Это вопрос переговорного процесса, и я не думаю, что ЕС просто так увеличит квоты без получения каких-либо преференций на украинском рынке», - добавила она.

Читайте такжеУкраина подала заявку в ВТО на изменение условий членстваКак сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта, отложив подписание его экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

Вместе с тем действовать положение Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС начнет с 2016 года.

О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не с 1 ноября 2014 года, как ожидалось, стало известно 12 сентября после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и России. Тогда стороны договорились отложить до 31 декабря 2015 года введения в действие зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продлении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.