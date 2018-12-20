Минэкономразвития начало изучать перспективы экономики Украины

Расширение горизонта планирования улучшит формирование видения будущего Украины до 2050 года.

Министерство экономического развития и торговли начало новый проект по долгосрочному исследованию перспектив экономики Украины с горизонтом 10, 20 и 30 лет.

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Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на пресс-конференции.

"Минэкономразвития начало новый проект в рамках целей устойчивого развития относительно осуществления форсайт-исследования с горизонтом 10-20-30 лет вперед", - сказал Кубив.

По его словам, расширение горизонта планирования улучшит формирование видения будущего Украины до 2050 года.

Как сообщал УНИАН, эксперты, принимавшие участие в дискуссии по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования в Министерстве экономического развития и торговли, сохранили прогноз по росту валового внутреннего продукта в Украине на 3% в 2019 году, 3,1% - в 2020 году и 3,9% - в 2021 году.