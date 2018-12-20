"Укргазбанк" получил еще 3 миллиарда рефинансирования НБУ

Банк стал крупнейшим получателем рефинансирования с начала текущего года.

Государственный "Укргазбанк" в декабре получил 3 миллиарда гривень рефинансирования Национального банка Украины на срок свыше 30 календарных дней.

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Как сообщается на сайте НБУ, в октябре банк уже получал рефинансирование на срок свыше 30 календарных дней в таком же объеме.

Согласно приведенным данным, "Укргазбанк" стал крупнейшим получателем рефинансирования НБУ с начала текущего года, после полученных ранее кредитов НБУ на срок свыше 30 календарных дней "Укрэксимбанком" (2,9 миллиарда гривень), "ПриватБанком" (2,3 миллиарда гривень), "Альфа-Банком" (835 миллионов гривень) и банком "Пивденный" (480 миллионов гривень).

Также сообщается, что кредит "Укргазбанку" выдан посредством проведения тендера под залог пула активов, как и в октябре.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 декабря 2018 года составил 64,233 миллиарда гривень, что на 2,7% выше показателя на 1 ноября.