Украина пообещала МВФ приостановить введение второго уровня пенсионной системы

Также в рамках новой программы с МВФ не будет налоговой амнистии, новых налоговых льгот и снижения ставки налога на прибыль предприятий.

Украина пообещала Международному валютному фонду в рамках новой 14-месячной программы stand-by приостановить введение второго уровня пенсионной системы.

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Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике, одобренном Советом директоров МВФ 18 декабря, имеющемся в распоряжении УНИАН.

Также в рамках новой программы с МВФ не будет налоговой амнистии, но это ограничение не исключает возможности проведения в будущем кампании по однократному декларированию активов физических лиц при условии предварительного согласования ее условий и обоснования целей с экспертами Фонда.

Кроме того, в период действия новой программы не будет новых налоговых льгот и снижения ставки налога на прибыль предприятий.

В то же время, Украина продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ утвердил новую программу stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов с немедленной выплатой первого транша в размере 1,4 миллиарда долларов.