Продление работы миссии МВФ является сигналом готовности предоставить кредит - эксперт



Об этом заявил в ходе круглого стола директор экономических программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Василий Юрчишин.

"Мы довольны тем, что миссия Международного валютного фонда задержалась в Киеве. Задержалась - это означает, что более тщательно обговаривают следующие шаги, и в принципе это говорит о том, что миссия готова рекомендовать, в том числе благодаря политическим решениям, позитивную оценку касательно предоставления кредита", - сказал Юрчишин.

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По оценке эксперта, Украина нуждается во внешнем финансирование размером 15 - 17 млрд долл., из которых 10-11 млрд потребуется на покрытие международных обязательств в 2015 году, 4-5 млрд долл. - на дефицит счета текущих операций и 1- 2 млрд долл. - на развитие реального сектора экономики.

Также Юрчишин предположил, что основными рисками срыва сотрудничества с МВФ могут стать активизация военных действий и неспособность правительства провести необходимые реформы.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда продлила свою работу в Украине до конца следующей недели.

В середине января правительство Украины обратилось к Совету директоров МВФ с просьбой рассмотреть возможность утверждения новой программы сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), предполагающего выделение значительного объема средств на период до 4 лет. Решение о новой программе будет принимать Совет директоров МВФ на основании результатов работы миссии фонда, которая работает в Киеве с 8 января. Как ожидалось, миссия закончит свою работу 30 января.

По словам министра финансов Наталии Яресько, Украина рассчитывает согласовать новую программу сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом в ближайшие дни и получить первый кредитный транш по новой программе до конца февраля.

На текущий момент Украина и МВФ реализуют двухлетнюю программу stand-by объемом 17 млрд долл., подписанную в апреле 2014 года. Всего в 2014 году Украина получила от МВФ два кредитных транша объемом 4,6 млрд долл. В целом по итогам 2014 года Украина из разных источников получила 9 млрд долл., выплатив при этом 14 млрд долл. долговых обязательств. В 2015 году объем долговых платежей составит порядка 11 млрд долл.