"Укрпошта" продолжит выплачивать пенсии и не будет сокращать отделения в селах

В ближайшее время планируется возобновить работу более 50 отделений связи, а также до конца года запустить 11 новых отделений.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" подписал договоры с региональными управлениями Пенсионного фонда (ПФУ) о доставке пенсий и приостановила оптимизацию отделений в сельской местности.

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Согласно сообщению пресс-службы "Укрпошты", соответствующие протоколы с региональными управлениями ПФУ были подписаны после выделения для компании 500 млн грн на покрытие убытков. В ближайшее время ожидается заключение соответствующих соглашений между Пенсионным фондом и "Укрпоштой" во всех регионах Украины без исключения.

"Укрпошта" продолжит выплачивать пенсии в 2019 году и доставлять их по-прежнему во все населенные пункты страны: как в крупные города, так и в маленькие и отдаленные села», - цитирует пресс-служба генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского.

Также отмечается, что во исполнение поручения президента Украины по обеспечению деятельности сети отделений почтовой связи в сельской местности, "Укрпошта" официально приостанавливает с 17 декабря текущего года все действия, связанные с оптимизацией сельской сети. Кроме того, будет проведена работа по трудоустройству на вакантные должности бывших работников, в случае их обращения.

"Сейчас в «Укрпоште» незаполненными являются 1188 вакансий почтальонов и 667 вакансий операторов. В ближайшее время планируется возобновить работу более 50 отделений связи, 11 новых отделений - запустить до конца года. "Укрпошта" также будет активно сотрудничать с местными общинами, где отделения связи остаются закрытыми по техническим причинам, связанным с невозможностью дальнейшей эксплуатации или в связи с их неукомплектованностью", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Порошенко во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и генеральным директором «Укрпошты» Игорем Смелянским приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения «Укрпошты» в сельской местности. Президент также обратился к руководителю «Укрпошты» с "настоятельной рекомендацией" пересмотреть собственную заработную плату.

Летом 2018 года "Укрпошта" запустила проект передвижных отделений в Черниговской области.