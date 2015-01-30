"Амстор" теряет шесть миллионов в день из-за захвата сети "Смарт-холдингом" - руководитель

Об этом в интервью заявил Александр Вагоровский, руководитель розничного бизнеса сети “Амстор”, пишет Компромат.

По словам Александра Вагоровского, “Смарт-холдинг” ничего не вкладывал в сеть. “Инвестиций — ноль. Оборотные средства — заемные. Банки смогут подтвердить. Все бизнес-инициативы исходят от нас, от "Амстора". В 2010-2014 гг в создание и оснащение торговых центров мы вложили более 110 млн. грн. своих средств. Где здесь "Смарт" — не понятно”, — сказал Александр Вагоровский/

Он также утверждает, что доля “Смарт-холдинга” в торговой сети "Амстор" оспаривается в судах.

“В вопросе о доле "Смарт-холдинга" точку должен поставить суд. В конце 2009 года на "Амстор" было оказано давление в стиле "Смарта": уголовные дела, обыски в магазинах, допросы и запугивание. Суды продолжаются и сейчас”, — подчеркнул руководитель сети.

Читайте такжеВ магазинах “Амстор” вышли на работу не более 5% работников - руководительАлександр Вагоровский также указал, что сотрудничество со “Смартом” вылилось в репутационные и финансовые потери. “Во время Майдана из-за неоднозначной репутации Новинского люди стали меньше ходить в магазины в Киеве, а во Львове вовсе пришлось закрыть два успешных проекта. Чистые финансовые убытки превысили 10 млн. грн”, — отметил Вагоровский.

Кроме того, из-за позиции “Смарт-холдинга” была упущена перспективная сделка по приобретению сети супермаркетов “Перекресток”.

Но самый большие потери, считает Александр Вагоровский, повлек за собой рейдерский захват магазинов сети "Смарт-холдингом" 31 декабря 2014 года. По его оценкам, за 20 дней потери оборота составили порядка 120 млн. грн. Это — упущенная выгода поставщиков, арендаторов, а также невыплаченные зарплаты многочисленного коллектива.

Вину за простой магазинов Александр Вагоровский полностью возлагает на “Смарт-холдинг”, так как хозяйственная деятельность заблокирована из-за фальсификации документов предприятия.

31 декабря торговые центры сети "Амстор" в Запорожье, Мариуполе, Киеве и других городах были заблокированы вооруженными людьми под руководством представителей “Смарт-холдинга”.

Розничная сеть “Амстор” была создана в 2003 году Владимиром Вагоровским. Оборот сети в 2013 году составил 4 млрд. грн. Сеть объединяет 37 торговых центров, из которых 17 находятся в зоне “АТО” и не контролируются менеджментом и собственниками компании.