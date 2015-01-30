Курс российского рубля упал ниже 70 за доллар из-за снижения ключевой ставки ЦБ

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.08 вырос на 1,86 рубля - до 70,59 рубля, курс евро - на 1,87 рубля, до 79,55 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом евро после объявления решения ЦБ подскакивал выше 80 рублей впервые с декабря, передает Прайм.

Объемы торгов были очень высокими - около 5,4 миллиарда долларов, что примерно на 50% превышает показатели последних дней.

Утром валютный рынок открылся слабой разнонаправленной динамикой: доллар немного снижался, а евро незначительно рос к рублю. Затем в первой половине дня до заявления Банка России курс доллара несколько раз вплотную приближался к психологической отметке в 70 рублей.

В 12.30 ЦБ объявил о снижении ключевой ставки на 2 п.п. - до 15% годовых. Это стало неожиданностью для большинства валютных игроков и привело к резкому ослаблению рубля.

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ЦБ объяснил свое решение "изменением баланса рисков ускорения роста потребительских цен и охлаждения экономики". Регулятор отметил, что декабрьское повышение ключевой ставки было экстренной мерой, которая позволила стабилизировать инфляционные и девальвационные ожидания "в той мере, в какой рассчитывал Банк России".

Наблюдаемый всплеск инфляции ЦБ объясняет ускоренной подстройкой цен к ослаблению рубля, отмечая, что он будет ограниченным во времени.

На фоне новостей от ЦБ максимальное значение доллара и евро в течение дня достигало 71,84 рубля и 81,55 рубля соответственно.

После достижения максимумов рубль стал укрепляться: курс доллара колебался в диапазоне 70,19-70,9 рубля, курс евро пошел на понижение и к 16.50 достиг минимального уровня в 79,22 рубля.

Как заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов, курс рубля нашел свое равновесное положение.