Сбербанк России весной снизит месячный лимит снятия наличных в банкоматах

При этом суточные лимиты для большинства видов карт остались без изменений, за исключением премиальных карт категории Platinum, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Такое решение банк принял для того, чтобы привести этот показатель к среднерыночному уровню, поясняет Сбербанк России.

Раньше по самым распространенным картам Visa Classic / MasterCard Standard можно было снять 4,5 млн руб. в месяц через банкомат, снимая по 150 тыс. руб. ежедневно, теперь банк ограничил месячный лимит 1,5 млн руб.

Читайте такжеСбербанк России из-за падения рубля заставит заемщиков платить больше по кредитам

Сбербанк России сообщает, что по картам Momentum, Visa Electron / Maestro изменение лимитов составило до 500 тыс. руб. в месяц, Visa Gold / MasterCard Gold - до 3 млн руб. в месяц, Visa Platinum / MasterCard World Black Edition - до 5 млн руб. в месяц, Infinite / World MasterCard Elite - до 30 млн руб. в месяц.

При этом Сбербанк России подчеркивает, что активно содействует развитию безналичного оборота в России.

Ранее УНИАН сообщал, что Сбербанк России повысил ставку по ипотеке до 15% и прекратил автокредитование.