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Названы сроки разделения ГФС на налоговую и таможенную службы

17:37, 20 декабря 2018
Финансы
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Минфин планирует разделить ГФС до конца апреля 2019 года / фото newsradio.com.ua

Министерство финансов Украины планирует завершить разделение Государственной фискальной службы на налоговую и таможенную службы до конца апреля 2019 года.

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Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике по новой программе Международного валютного фонда, текст которого имеется в распоряжении агентства УНИАН.

Согласно документу, новые службы будут подотчетны Министерству финансов.

Проведение конкурса на руководящие должности в этих службах предусмотрено также до конца апреля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл. с немедленной выплатой первого транша в размере 1,4 млрд долл.

Накануне этого решения Кабинет министров одобрил постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

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Теги: #Минфин#меморандум с МВФ#реформа ГФС