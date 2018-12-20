Названы сроки разделения ГФС на налоговую и таможенную службы

Минфин планирует разделить ведомство до конца апреля 2019 года. Проведение конкурса на руководящие должности в службах предусмотрено также до конца апреля.

Министерство финансов Украины планирует завершить разделение Государственной фискальной службы на налоговую и таможенную службы до конца апреля 2019 года.

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Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике по новой программе Международного валютного фонда, текст которого имеется в распоряжении агентства УНИАН.

Согласно документу, новые службы будут подотчетны Министерству финансов.

Проведение конкурса на руководящие должности в этих службах предусмотрено также до конца апреля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл. с немедленной выплатой первого транша в размере 1,4 млрд долл.

Накануне этого решения Кабинет министров одобрил постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.