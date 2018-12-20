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Гривня уже уверенно растет: эксперт назвал главные плюсы от новой программы МВФ

17:43, 20 декабря 2018
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

После подписания программы stand-by между Украиной и МВФ, гривна начала уверенный рост. Сейчас украинская валюта постепенно укрепляется по сравнению с долларом.

Об этом рассказал заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ Павел Кухта, передает «Обозреватель».

По его словам, этот процесс не быстрый, но в целом нормальный и ожидаемый.

"Но вообще, МВФ нужен нам не ради денег. А ради того, чтобы сигнализировать всем зарубежным инвесторам и частным, и государственным – что Украина действительно проводит реформы", – добавил Кухта.

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Новость в сюжете: Новая программа МВФ для Украины
Теги: #Украина#МВФ