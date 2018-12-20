Гривня уже уверенно растет: эксперт назвал главные плюсы от новой программы МВФ
17:43, 20 декабря 2018Финансы
203 0
МВФ нужен, чтобы сигнализировать всем зарубежным инвесторам, что Украина действительно проводит реформы, отметил эксперт.
Иллюстрация / REUTERS
После подписания программы stand-by между Украиной и МВФ, гривна начала уверенный рост. Сейчас украинская валюта постепенно укрепляется по сравнению с долларом.
Об этом рассказал заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ Павел Кухта, передает «Обозреватель».
По его словам, этот процесс не быстрый, но в целом нормальный и ожидаемый.
"Но вообще, МВФ нужен нам не ради денег. А ради того, чтобы сигнализировать всем зарубежным инвесторам и частным, и государственным – что Украина действительно проводит реформы", – добавил Кухта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Новая программа МВФ для Украины