Фонд гарантирования пообещал МВФ публиковать перечень должников обанкротившихся банков

К концу марта Фонд выставит на продажу активы минимум на 20 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с конца марта 2019 года будет публиковать на своей веб-странице перечень должников обанкротившихся банков по решениям суда.

Читайте такжеУкраина пообещала МВФ приостановить введение второго уровня пенсионной системы

Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике по новой программе Международного валютного фонда, текст которого имеется в распоряжении агентства УНИАН.

Согласно документу, список будет включать сведения о заемщиках, руководителях и бывших акционерах ликвидируемых банков, которые должны вернуть свои долги, связанные с банкротством финучреждений.

Кроме того, к концу марта Фонд выставит на продажу активы минимум на 20 млрд грн.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов в настоящее время продолжает ликвидацию свыше 90 банков, утративших платежеспособность в период кризиса 2014-2017 годов.

По информации Фонда на декабрь 2018 года, в правоохранительные органы передано свыше 5,4 тысяч заявлений об уголовных правонарушениях в неплатежеспособных банках на общую сумму свыше 607,5 млрд грн, однако до суда доведено менее 1% дел.