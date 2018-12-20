Меморандум с МВФ предусматривает ликвидацию Нацкомфинуслуг

Рада примет соответствующие изменения в законодательство до конца марта 2019 года.

Меморандум об экономической и финансовой политике по новой программе Международного валютного фонда предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг с передачей ее функций Национальному банку Украины (НБУ) и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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Согласно меморандуму, текст которого имеется в распоряжении агентства УНИАН, Верховная Рада Украины примет соответствующие изменения в законодательство до конца марта 2019 года.

Изменения предусматривают, что надзор и регуляция рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдут к НБУ, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в июле 2016 года одобрила в первом чтении законопроект о консолидации надзора в небанковском финсекторе, предполагающий упразднение Нацкомфинуслуг и передачу ее функций Нацбанку и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (№2413а). Второе чтение документа в парламенте за два года так и не состоялось.