Гривня укрепляется: курсы валют

Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов повысились до 27,50/27,53 грн/долл.

В четверг, 20 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 27,50/27,53 грн/долл. Читайте такжеДоллар по 30 и выше: эксперты прогнозируют падение гривни Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 13 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов. Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,48/31,51 грн/евро. По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,5880 грн/долл. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2757.6874 (20 декабря – 2771.7006) 100 EUR – 3157.8278 (20 декабря – 3161.1245)

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