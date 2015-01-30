Центробанк Беларуси повысил прогноз инфляции до 18%

Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси по итогам расширенного заседания правления Нацбанка Беларуси, передает БЕЛТА.

Основной целью денежно-кредитной политики Национального банка Беларуси в 2015 году является ограничение инфляции для содействия устойчивому и сбалансированному развитию экономики, отметили в управлении. По итогам прошлого года этот показатель значительно превысил прогнозный параметр и составил 16,2%.

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"Данный уровень инфляции будет достигаться путем контроля над денежным предложением со стороны Национального банка, - пояснили в управлении информации и общественных связей главного регулятора Беларуси. - Для этого будет осуществлен переход к режиму монетарного таргетирования".

При этом в качестве промежуточного ориентира денежно-кредитной политики определяется прирост средней широкой денежной массы на уровне не более 30% за 2015 год. В качестве операционного ориентира денежно-кредитной политики определен прирост средней рублевой денежной базы.

В свою очередь целевые параметры прироста средней рублевой денежной базы и средней широкой денежной массы будут достигаться с использованием инструментов денежно-кредитной политики. Будут возобновлены регулярные аукционы на открытом рынке.

Ранее УНИАН сообщал, что курс белорусского рубля с 9 января вновь будет привязан к корзине валют.