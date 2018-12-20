Меморандум с МВФ: «Центрэнерго» должны продать в первой половине 2019 года

Также предусмотрены продажа не менее 500 объектов малой приватизации и сокращение перечня предприятий, запрещенных к приватизации.

Меморандум об экономической и финансовой политике по новой программе Международного валютного фонда предусматривает продажу «Центрэнерго», угольной компании «Краснолиманская», предприятий «Индар» и «Президент-Отель» (г. Киев) в первой половине 2019 года.

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Об этом говорится в тексте документа, имеющегося в распоряжении УНИАН.

Кроме того, предполагается продажа не менее 500 объектов малой приватизации, сокращение перечня предприятий, запрещенных к приватизации, а также принятие нового закона о концессии и запуск концессионных пилотных проектов в первой половине 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл. с немедленной выплатой первого транша в размере 1,4 млрд долл.

Компания «Центрэнерго» попала в число объектов большой приватизации на этот год, причем именно с нее планировали начать этот процесс, но конкурс по продаже не состоялся.

Чистая прибыль «Центрэнерго» в 2017 году выросла в 5 раз по сравнению с 2016 годом – до 1,9 млрд грн, однако в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года предприятие сократило чистую прибыль в 4,28 раза – до 489,51 млн грн с 2,09 млрд грн.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.