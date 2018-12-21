Уйдут в тень и закроются. Чем закончится сафари Гоструда на ФОПы

Украинский бизнес еще не совсем отошел от «ковровых наездов» со стороны Службы безопасности Украины, как теперь ему стоит опасаться нового хищника – Госагентства по вопросам труда. Созданное осенью 2014 года ведомство сегодня настолько окрепло, что готово клыками впиться в любого предпринимателя.

За январь-октябрь Гоструда успело проверить огромное количество предприятий – свыше 15 тысяч, и наложить на тех, кого «трудовики» определили как нарушителей трудового законодательства, 1,23 млрд грн всевозможных штрафов.

С осени у Гоструда появился приоритет – охота на физлиц-предпринимателей, так называемых ФОПов. Дело в том, что этой осенью у министра социальной политики Андрея Ревы для сокращения дефицита Пенсионного фонда появилась свежая блестящая (как и прочие его инициативы) идея – увеличить отчисления с высоких зарплат топ-менеджеров и руководителей предприятий. Министр даже подсчитал: Пенсионный фонд сможет получить дополнительные 10 млрд грн.

Однако бизнес подсчитал наоборот – справедливо оценив креатив министра как сулящий колоссальный убытки государственной казне, и выступил против этих новаций. «Вызывает возмущение, что львиную долю этих дополнительных поступлений должны обеспечить плательщики, которые уже сейчас легально выплачивают зарплаты. Фактически, под лозунгами борьбы за детенизацию заработных плат на самом деле предлагается ввести выборочное дополнительное налогообложение именно добросовестных плательщиков, которые не находятся в тени», - сразу заявила Европейская бизнес-ассоциация.

Многие бизнесмены тут же добавили – уйдут в ФОПы. Однако такая позиция вызвала гнев у чиновников. И те, путем принятия соответствующего распоряжения, фактически дали команду «фас» контролирующим органам – Гоструда, Фискальной службе, Нацполиции, Пенсионному фонду и другим центральным органам исполнительной власти. Те радостно с 5 октября взялись массово проводить на предприятиях комплексные мероприятия с целью «детенизации занятости».

«Какие именно комплексные мероприятия имело ввиду правительство – в распоряжении не конкретизировано, что предоставляет возможности каждому из перечисленных выше субъектов на свой лад понимать необходимость проведения детенизации в сфере занятости населения», - отметила в комментарии УНИАН адвокат юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Валерия Гудий.

О том, что проверки Гоструда на предприятиях участились в последнее время, свидетельствует Единый реестр судебных решений. Элементарный запрос в реестре дает информацию о тысячах дел, по которым видно – несогласные со штрафами предприниматели пытаются массово защитить свои права в суде.

Иногда это удается, а иногда и нет. В самом Гоструда УНИАН ответили: только за 10 месяцев этого года инспекторы передали в суд свыше 4,5 тыс. дел об административных правонарушениях на предприятиях, из них по 2,9 тыс. суды уже состряпали решения, в том числе, по 1,72 тыс. – о наложении штрафов на 1,2 млрд грн.

На чем ловят «ФОПов»

Самая распространенная ошибка со стороны бизнеса – наличие рабочего места у наемного работника, который выполняет определенную работу по гражданско-правому договору. Поэтому во многих судебных решениях сказано – Гоструда считает, что оплата была почасовой, а характер работы был больше похож на работу наемного сотрудника, чем подрядчика, что противоречит основам гражданско-правового договора.

Другой пример. Компания «Витори Груп» в течение 2017 года заключила с 32 работниками договоры о выполнении работ. Гоструда считает, что это было сделано, чтобы избежать налогообложения фонда оплаты труда и сумела доказать в суде первой инстанции, что указанные в договорах услуги относятся к постоянному характеру исполнения, то есть, их могут выполнять только штатные работники, прошедшие соответствующее обучение. Однако компания смогла доказать в апелляции, что заключала именно гражданско-правовые сделки, и штраф в размере 3,4 млн грн был отменен в судебном порядке.

«Проверки Гоструда жестокие. К примеру, у моего клиента из областного центра арестованы счета. Один из сотрудников был оформлен по гражданско-правовому договору, все остальные числились в штате. На момент проверки договор не был предъявлен, и работодатель донес инспекторам нужный документ на следующий день. Сейчас два этапа судебного разбирательства налогоплательщик выиграл, но счета по-прежнему арестованы, на данный момент выставлен штраф в размере свыше 100 тысяч гривен за неоформленного сотрудника, который на момент проверки находился в офисе», - прокомментировала УНИАН проверки налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании Е.С. Консалтинг Александра Томашевская.

А ведь штрафы действительно драконовские – за допуск человека к работе без заключения трудового договора предусмотрен штраф в тридцатикратном размере минимальной зарплаты – 111 690 грн. Дешевле никого не нанимать. Вообще.

В телефонном разговоре с УНИАН руководитель одного из отделов Гоструда Елена Коновалова заявила: в работе ведомства никакой кампанейщины нет. Бизнес они проверяют не из-за хотелок министров, а на основании запросов от Пенсионного фонда, который фиксирует нарушения в части уплаты ЕСВ и других платежей.

И уже в письменном ответе на запрос УНИАН в Гоструда ответили – проверки им нужны, так как «для сокрытия фактических трудовых отношений недобросовестные работодатели пытаются подменять трудовые отношения другими видами», например, такими, как «фиктивные гражданские или хозяйственные договоры».

Поэтому, главный аргумент, на который обращает внимание Гоструда – наличие признаков трудовых отношений. К ним относятся выполнение сотрудником определенной работы с подчинением внутреннему распорядку, выплата ему зарплаты и отпуска, наличие выходных дней, закрепленное за ним рабочее место и оборудование.

«Наличие одной или нескольких признаков дает возможность считать, что отношения являются именно трудовыми», - отмечают в Гоструда.

Работники ведомства не намереваются останавливаться: в план проверок Гоструда на 2019 год включены почти 17 тысяч предприятий. Вот предпосылки, по которым есть высокая вероятность попасть в данный список: неоформленные трудовые отношения, массовые сокращения, производственные травмы, жалобы сотрудников на условия труда, задолженность по выплате единого социального взноса и заработной платы, несоответствие количества сотрудников объемам производства, отсутствие индексации зарплат в течение года, выплата зарплаты меньше минимальной и что-то еще, но точно не известно, что (в документах Гоструда предусмотрительно использовано в конце вышеизложенного перечня: «и другие»).

Также проверка Гоструда неминуема для тех работодателей, у которых 30% и более персонала работают на условиях гражданско-правовых договоров. В украинских реалиях это – далеко не редкость особенно, среди IT-компаний. Это – не удивительно, ведь налоги с зарплаты трудоустроенного работника – в разы выше тех сумм, которые платят ФОПы по упрощенной схеме налогообложения.

ФОПы – свои и чужие

Перевод своих сотрудников на ФОПы для минимизации уплаты налогов с фонда оплаты труда – действительно, украинское ноу-хау. И достаточно распространенное. Есть даже целые сектора, которые сидят «на упрощенцах». К примеру, это бурно развивающийся IT-сектор или сфера торговли. Поэтому вполне ожидаемо, что у ненасытной власти (не желающей умерить собственные коррупционные аппетиты), возникает соблазн «потрусить» достаточно рентабельный бизнес.

Вместе с тем, эксперты считают, что одними проверками – ситуацию не изменить. «Я уверен в одном: чем больше будут давить на бизнес своими проверками, тем большим будет повод для того, чтобы IT-компании сворачивали свой бизнес в этом государстве и перерегистрировали в другой стране и там работали. Это однозначно и финансовые и репутационные потери для государства… Я вообще не понимаю, зачем ходить проверять бизнес? Бизнес и так работает, и платит налоги, если вы хотите из него больше выдавить – тогда сделайте условия, уменьшите налогообложение, уменьшите ЕСВ, чтоб зарплаты стали белые. Эти репрессивные методы, которые остались от Советского Союза – они до сих пор не искоренимы. Ни в одной стране мира такого нет, бизнес лелеют, я общался с поляками из IT-сферы – они говорят, что в Польше, чтобы пришли с проверкой, это надо согласовать на уровне прокуратуры, потому что власти понимают, за чьи деньги они же, дармоеды, живут. Есть компании повышенной опасности – их есть смысл проверять, но, когда мы говорим за айти-кластер, то там проверять-то что?», - возмущается глава правления Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко.

Впрочем, УНИАН нашел компанию как раз из IT- сферы, которая платит прозрачную зарплату своим сотрудникам – это EVO, в которую входят украинские маркетплейсы и онлайн-сервисы, такие как Prom.ua, Bigl.ua, Kabanchik.ua. Пресс-служба EVO сообщила: проверки Гоструда их не коснулись, так как последняя проверяет компании, входящие в зону высокого риска.

«Этих нарушений (массовые сокращения, производственные травмы, жалобы сотрудников на условия труда – УНИАН) у нас нет, поэтому не было проверок Госслужбы по вопросам труда. Информация о том, что «весь рынок электронной коммерции сидит на ФОПах» не соответствует действительности. Например, только в штате Prom.ua работает 650 сотрудников», - сообщили агентству в пресс-службе.

Но, как бы там ни было, государству нужно вести более аккуратную политику. С одной стороны – избегать чрезмерных и ненужных трат средств налогоплательщиков – а этот принцип, к сожалению, нарушается сплошь и рядом – возьмите случай с покупкой супердорогих бронированных мерседесов Госуправлением делами президента или выделение миллиардеру Косюку дотаций с бюджета.

С другой стороны – весьма важно демонстрировать честный подход к проверкам. Если и проверять физлиц-предпринимателей, то тогда и приближенных к власти. К примеру, все стратегические советники премьер-министра Гройсмана зарегистрированы как ФОПы и получают соответствующее вознаграждение. Но ведь работают-то – да еще и, небось, ненормированный рабочий день, и с доплатами в конвертиках!

Такая же ситуация – и с другими «советниками» в министерствах, особенно, в Министерстве финансов. И по озвученным Гоструда критериям – к ним точно применимы санкции и штрафы. У всех этих людей есть рабочее место, существует трудовая дисциплина, им полагается отпуск и т.д. Но самое главное: они выполняют те обязанности, к которым ФОПов на пушечный выстрел не должны подпускать. Они формируют государственную политику в тех или иных сферах.

Исполнительный директор Кейс-Украина Дмитрий Боярчук в комментарии УНИАН подчеркнул: дальнейший пресс со стороны контролирующих органов обернется для государства многомиллиардными потерями.

«От дополнительного контроля бизнес, может, даже не будет переходить на ФОПы. Просто он, особенно малый, будет переходить в тень, а то и вообще сворачивать деятельность и уезжать из страны. Да, налоги нужно платить. Но одно дело, когда предпринимательская деятельность создает солидный доход и предприниматель просто уклоняется от неуплаты налогов. А другое дело, когда бизнес дает доход чуть выше среднего и уплата налогов в полноценном объеме просто забирает всю суть предпринимательства», - отметил Боярчук, добавив, что в Украине очень редко встречается ситуация, когда микробизнес работает с достаточной доходностью.

И возможность для микробизнеса работать по упрощенной системе – это способ уменьшить количество иждивенцев для государства. Но выращенные в Советском Союзе чиновничьи мозги этого понять не могут.

Александра Данько