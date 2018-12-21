МВФ перечислил Украине $1,4 миллиарда

Международные резервы Украины выросли до 20,1 млрд долл. США, или до пятилетнего максимума.

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом Stand-By Arrangement, утвержденной Советом директоров Фонда 18 декабря, в объеме около эквивалента 1,4 млрд долл. США.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, благодаря этому международные резервы Украины выросли до 20,1 млрд долл. США, или до пятилетнего максимума – с января 2014 года.

В НБУ напомнили, что новая программа МВФ предусматривает предоставление Украине в эквиваленте 3,9 млрд долл. в течение 14 месяцев.

Кроме того, продолжение сотрудничества с Фондом открыло нашей стране доступ к связанному финансированию. Так, 18 декабря Совет директоров Всемирного банка решил предоставить Украине 750 млн долл. гарантий, что поможет правительству привлечь капитал на международных рынках в 2019 году.

Также сообщается, что благодаря получению финансирования от международных партнеров - МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии - Украина сможет завершить текущий год с объемом международных резервов около 20 млрд долл. США, что превышает последний прогноз НБУ, и поддержать их на должном уровне в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ утвердил новую программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл., которая будет сосредоточена на продолжении бюджетной консолидации, дальнейшем снижении инфляции, укреплении финсектора и улучшении налогового администрирования.

Кроме того, Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на 750 млн долл., которая поможет привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 млрд долл.

Помимо этого, на прошлой неделе Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи на 500 млн евро. Второй транш этой помощи в таком же объеме, по прогнозам главы правительства Владимира Гройсмана, поступит в начале следующего года.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря 2018 года составляли 17,712 млрд долл.