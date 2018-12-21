«Дыру» в госбюджете от провала приватизации закроют займом

Вместо 18,8 млрд грн от приватизации госбюджет будет профинансирован на 355 млн грн.

Кабинет министров решил увеличить в 2018 году объем финансирования государственного бюджета за счет привлечения заимствований из-за невыполнения плана поступлений от приватизации.

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Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров, передает ЭП.

Так, увеличиваются источники доходов по коду классификации финансирования бюджета "Заимствования" на сумму 18,445 млрд грн в связи с уменьшением объема источников финансирования государственного бюджета по коду классификации "Поступления от приватизации государственного имущества".

При этом выполняется соблюдение предельного объема годового дефицита государственного бюджета.

Таким образом, вместо 18,8 млрд грн от приватизации госбюджет будет профинансирован на 355 млн грн.

Министерству финансов поручено обеспечить согласование указанного решения с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, а также внести соответствующие изменения в роспись государственного бюджета.

Напомним, Минфин на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 18 декабря привлек в государственный бюджет 19,981 млрд гривень в эквиваленте - по гривневым бумагами были привлечены 11,36 млрд гривень, по долларовым - почти 252 млн долларов.

Согласно последним изменениям в госбюджет-2018, в министерстве финансов ожидали, что к концу 2018 года приватизация принесет в бюджет 18,8 млрд грн вместо изначально запланированных 21,3 млрд грн.

Фонд госимущества намеревался продать государственный пакет акций компании "Центрэнерго" (78,2% акций) на аукционе с начальной ценой 5,9 млрд гривень.

11 декабря Фонд госимущества сообщил, что конкурс по приватизации "Центрэнерго" отменяется.