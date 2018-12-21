Валовой внешний долг Украины вырос до $115 миллиардов

Долг в третьем квартале вырос на 0,9%. С начала года он сократился на 0,6%.

Валовой внешний долг Украины в третьем квартале 2018 года вырос на 985 млн долл., или на 0,9% - до 114,742 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, на конец третьего квартала долг сектора государственного управления составил 38,279 млрд долл., долг центрального банка – 6,749 млрд долл., долг прочих депозитных корпораций - 5,806 млрд долл., долг других секторов - 54,091 млрд долл., прямые инвестиции (межфирмовый долг) – 9,817 млрд долл.

Также сообщается, что с начала года валовой внешний долг сократился на 709 млн долл., или на 0,6%.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины на 1 января 2018 года составлял 115,451 млрд долл., что на 2,927 млрд долл., или на 2,6% выше показателя годом ранее.