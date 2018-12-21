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Международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума

11:29, 21 декабря 2018
Финансы
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Резервы Украины выросли / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте Национального банка, Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом stand-by в объеме около 1,4 млрд долл. США.

По оценкам регулятора, благодаря получению финансирования от международных партнеров - МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии - Украина сможет завершить текущий год с объемом международных резервов около 20 млрд долл. США, что превышает последний прогноз НБУ, и поддержать их на должном уровне в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины за ноябрь выросли на 5,8% - до 17,712 млрд долл. на 1 декабря.

В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 млрд долл.

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Теги: #междунароные резервы#транш МВФ