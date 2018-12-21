Международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума

Украина получила первый транш по новой программе МВФ в объеме 1,4 млрд долл.

Международные резервы Украины с начала декабря выросли на 13,5% - до 20,1 млрд долл. США, или до пятилетнего максимума - с января 2014 года.

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Как сообщается на сайте Национального банка, Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом stand-by в объеме около 1,4 млрд долл. США.

По оценкам регулятора, благодаря получению финансирования от международных партнеров - МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии - Украина сможет завершить текущий год с объемом международных резервов около 20 млрд долл. США, что превышает последний прогноз НБУ, и поддержать их на должном уровне в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины за ноябрь выросли на 5,8% - до 17,712 млрд долл. на 1 декабря.

В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 млрд долл.