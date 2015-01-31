Иностранные инвестиции в Россию упали втрое

Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), сообщает Slon.ru.

Санкции западных стран против России, конфликт в Украине и плохие прогнозы по росту ВВП отпугнули инвесторов от переходных экономик, к которым относятся бывшие советские республики, отмечают авторы текста. Кроме того, в случае России сыграла свою роль необычно высокая база 2013 года, когда прошел расчет по сделке «Роснефти» и британской BP на сумму $55 млрд.

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Если в 2013 году Россия по ПИИ занимала третье место после США и Китая, в прошлом страна оказалась за пределами первой десятки. Первое место по прямым инвестициям из-за рубежа в 2014 году заняла КНР ($128 млрд), за которой шли Гонконг ($111 млрд) и США ($86 млрд). В целом в мире показатель снизился на 8% — до $1,26 трлн.

Прямые иностранные инвестиции — это вложения в бизнес в другой стране с целью дальнейшего участия в управлении активом. Прямые инвестиции отличают от портфельных, которые предполагают более пассивную позицию инвестора.