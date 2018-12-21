Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам «ВТБ Банка»

Выплаты проводятся по первой части реестра вкладчиков, в которую не вошли карточные счета.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сегодня, 21 декабря, начал выплаты возмещения вкладчикам ликвидируемого «ВТБ Банка».

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Как сообщается на сайте Фонда, выплаты проводятся по первой части реестра вкладчиков, в которую не вошли карточные счета до получения в полном объеме информации об операциях платежной системы.

Возмещение проводится через отделения банков-агентов, подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда, включая «ПриватБанк», «Идея Банк», «Правэкс Банк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», ПУМБ, «ТАСкомбанк», «Пивденный», «Банк инвестиций и сбережений», «Универсал Банк».

В Фонде напомнили, что возмещение выплачивается в размере вклада, включая начисленные проценты на день начала введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн независимо от количества вкладов.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов 19 декабря начал ликвидацию «ВТБ Банка», ранее принадлежавшего российскому государственному «Внешэкономбанку».

«ВТБ Банк» работал на рынке Украины с 1992 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов.

В начале ноября «ВТБ Банк», испытывающий проблемы с ликвидностью, заявил о наличии необходимых ресурсов и управленческого опыта для продолжения работы и стабилизации ситуации.

28 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в «ВТБ Банк» на основании решения Национального банка Украины о признании финучреждения неплатежеспособным.