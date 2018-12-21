В Минэкономразвития отчитались: украинская экономика выходит из тени

Уровень теневой экономики в первом полугодии 2018 снизился до 32% ВВП.

Уровень теневой экономики в Украине в первом полугодии 2018 года снизился до 32% официального ВВП, говорится в обнародованном отчете Министерства экономического развития и торговли.

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Согласно расчетам ведомства, в первом полугодии 2018 уровень теневой экономики составил 32% от официального ВВП, что на 3 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В частности, во втором квартале текущего года уровень теневой экономики снизился на 1 процентный пункт.

Как сообщается в отчете, детенизация экономики стала следствием сохранения главных признаков макроэкономической стабильности, соблюдения Нацбанком стратегии инфляционного таргетирования, сохранением высокого уровня деловой активности.

При этом, динамика детенизаци сдерживается такими нерешенными проблемами, как сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных территорий.

"Все методы, с использованием которых оценивается уровень теневой экономики, показали сокращение уровня по сравнению с первым полугодием 2017 года", – отмечается в документе.

Так, метод "расходы населения – розничный товарооборот" зафиксировал уменьшение уровня теневой экономики до 48% валового внутреннего продукта, монетарный метод - 23% ВВП, а электрический метод - до 27% ВВП.