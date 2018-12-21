Доллар продолжает падать - опустился ниже 27,5 гривни

Котировки гривни на межбанке к середине торгов повысились до 27,40/27,42 грн/долл.

В пятницу, 21 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов повысились до 27,40/27,42 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 11 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,32/31,33 грн/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,4358 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 27,50/27,53 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 31,48/31,51 грн/евро.