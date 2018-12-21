Госбюджет Украины ушел в минус на 183 миллиона гривень

По данным министерства, бюджет выполнен на 100,2%.

Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2018 года выполнен с дефицитом в сумме 183,6 миллиона гривень против 5,520 миллиарда гривень профицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, бюджет выполнен на 100,2%. Перевыполнение составило 1,8 миллиарда гривень за счет собственных поступлений, налога на прибыль предприятий, налога и сбора с доходов физических лиц.

Отмечается, что против аналогичного периода в 2017 году доходы госбюджета выросли на 16,4%, расходы - на 17,1%.

Объем возмещенного НДС составил 121,6 миллиарда гривень, трансферт Пенсионному фонду – 128,6 миллиарда гривень, трансферты в местные бюджеты – 270,2 миллиарда гривень, поступления от приватизации госимущества - 175 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины за январь-октябрь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 6,167 миллиарда гривень против 1,401 миллиарда гривень профицита за аналогичный период предыдущего года.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.