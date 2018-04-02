Баланс недели: МВФ остается, США выделяют $2 млрд, а гривня продолжает падать

В конце минувшей недели стало известно, что миссия МВФ продлевает свою работу в Украине, по крайней мере, еще на неделю. Это, по мнению экспертов, является хорошим знаком.

«Задержалась - это означает, что более тщательно обговаривают следующие шаги, и, в принципе, это говорит о том, что миссия готова рекомендовать, в том числе благодаря политическим решениям, позитивную оценку касательно предоставления кредита», - считает директор экономических программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Василий Юрчишин.

В середине января правительство Украины обратилось в МВФ с просьбой подготовить новую программу сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), предполагающего выделение в течение ближайших 4 лет значительно большего объема средств, чем действующая программа на 17 млрд долл. Решение будет принимать Совет директоров МВФ на основании результатов работы миссии фонда, которая находится в Киеве с 8 января.

Украина рассчитывает на новую программу сотрудничества с МВФ для увеличения финансирования экономики страны и выполнения своих обязательств перед кредиторами. Однако новые условия, очевидно, будут более жесткими. Правительство должно представить план радикальных реформ, что, возможно, приведет к значительному удорожанию всех энергоресурсов для населения и сохранению повышенного налогообложения большинства секторов экономики.

На текущий момент Украина и МВФ реализуют двухлетнюю программу stand-by, подписанную в апреле 2014 года. Всего в 2014 году Украина получила от МВФ два кредитных транша объемом 4,6 млрд долл. В целом по итогам 2014 года Украина из разных источников получила 9 млрд долл., погасив при этом 14 млрд долл. долговых обязательств. В 2015 году Украина должна направить на погашение внешних обязательств порядка 11 млрд долл.

Однако не зависимо от решения МВФ, Украина начинает прощупывать почву относительно реструктуризации внешних долгов. Для этого Киев нанял американскую компанию в качестве консультанта на переговорах с кредиторами. По данным The Wall Street Journal, речь идет о реструктуризации долгов на 22 млрд долл., но это не касается выплаты 3 млрд долл. по евробондам, приобретенным Россией.

Госстат на минувшей неделе обнародовал данные по государственному и гарантированному государством долгу Украины, который на 31 декабря 2014 года составил 69,794 млрд долл., что на 3,315 млрд долл., или на 4,53%, меньше показателя на начало 2014 года. В то же время, общая сумма госдолга в гривневом эквиваленте в 2014 году выросла в 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.

Помощь США

В условиях значительного спада экономики страны и колоссальных затрат на военное противостояние России правительство лихорадочно ищет источники финансовой помощи.

28 января руководители министерств финансов Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительством Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл.

«Это позволит Украине более активно внедрять уже начатые реформы и привлекать международную финансовую поддержку на более благоприятных условиях», - заявила после подписания документа министр финансов Украины Наталья Яресько.

Кроме того, министр финансов США Джейкоб Лью, изучавший в Киев финансовое положение Украины, сообщил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. Но при этом американский чиновник назвал главные условия: проведение реформ в сфере преодоления коррупции, реформирование энергосектора и улучшение делового климата.

Последняя в Европе

На прошедшей неделе мир дал свою оценку деловому климату в Украине. По итогам 2014 года, находящаяся в состоянии войны со своим соседом, Украина заняла 162-е место во всемирном Индексе экономической свободы, оставаясь при этом худшей из 43 стран Европы. Индекс ежегодно составляется авторитетным американским изданием The Wall Street Journal совместно с Heritage Foundation.

Индекс учитывает 10 характеристик развития экономики: право собственности, свобода от коррупции, фискальная свобода, государственные расходы, свобода предпринимательства, свобода труда, монетарная свобода, свобода торговли, свобода инвестиций, финансовая свобода. Оцениваются экономики 186 государств.

В нынешнем рейтинге Украина, как и в предыдущие годы, попала в последнюю группу стран, экономика которых подвержена многим факторам давления. В данную группу также вошли страны Африки, Аргентина, Венесуэла, а также Беларусь и Туркменистан.

Wall Street Journal и Heritage Foundation в очередной раз признали самой свободной экономикой мира Гонконг, за ним следуют Сингапур, Новая Зеландия, Австралия и Швейцария. Замыкают рейтинг Куба и Северная Корея.

Между тем, 2015 год Украина начала с улучшения позиции в Рейтинге ведения бизнеса по налогообложению и регистрации имущественных прав.

По предварительным данным, в 2015 году Украина заняла 96 место против 112 места в 2014 году в Рейтинге ведения бизнеса по версии Всемирного банка (Doing Business).

«Где мы выросли? Изменения в регистрации прав собственности – выросли на 29 пунктов. Это - по Министерству юстиции. И второе – по налогообложению – 49 пунктов. То есть, наша налоговая реформа была воспринята мировым сообществом как серьезный шаг к тому, чтобы улучшить бизнес-климат в Украине», - заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

В то же время Яценюк подчеркнул, что есть сферы, которые все еще вызывают беспокойство. «Меня особенно беспокоит то, что индикаторы по регистрации субъектов предпринимательской деятельности отстают от европейских стран и стран Центральной Азии. У нас в Украине общий срок регистрации предпринимательской деятельности – 21 день при необходимых 12 днях. И я бы просил, чтобы мы сейчас сконцентрировались на тех показателях, которые позволили бы нам по результатам 2015 года еще вырасти на несколько десятков позиций (в рейтинге Doing Business - УНИАН)», - отметил премьер.

По словам Яценюка, также необходимо улучшить положение дел в сфере получения разрешений на строительство, подключения к электросетям и доступа к кредитам.

Он подчеркнул необходимость развития международной торговли. «Понятно, что в состоянии войны улучшать международную торговлю административными мерами сложновато, но многое будет зависеть от того, как успешно мы проведем переговоры с западными партнерами, в том числе с МВФ, стабилизируем платежный баланс и постепенно начнем восстанавливать экономику», - сказал глава правительства, отметив, что неплохие показатели Украина продемонстрировала и в сфере преодоления неплатежеспособности, и решения вопросов банкротства. «Тут у нас также показатели негативные, но в целом по стране «плюс» 16 пунктов… Для страны, которая находится в состоянии войны – не так плохо», - резюмировал Яценюк.

Имитация протеста

Проблемы с энергоснабжением страны и решение чиновников импортировать электроэнергию и уголь из России, вызвавшее критику премьер-министра Арсения Яценюка, на минувшей неделе нашли свое продолжение.

На улицах Киева появились шахтеры, потребовавшие вернуть госдотации угольной отрасли, а также пересмотреть рост налогообложения своих доходов.

Голос шахтеров был услышан премьер-министром. Он поручил Минэнерго и Минсоцполитики разобраться с угольной отраслью страны, и подготовить план реформ.

Министр энергетики Владимир Демчишин высказал свое мнение о причинах шахтерских акций. «Здесь много людей со своими интересами, которые пытаются от министерства получить определенные уступки», - сказал Демчишин, обратив внимание на то, что вместе с шахтерами государственных угольных предприятий на улицу вышли и горняки частной компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Мотивация горняков государственных шахт понятна. Люди обеспокоены тем, где они окажутся после радикальной реформы отрасли, результатом которой должна стать продажа рентабельных шахт и закрытие неэффективных предприятий. Кроме этого, у государства перед горнякам с декабря 2014 года накопилась задолженность по зарплате.

Загадкой остается, зачем на улицу вышли горняки ДТЭК, чьи шахты не дотируются из госбюджета.

«Это - борьба крупного игрока за свои интересы», - сказал министр после общения с шахтерами.

По словам Демчишина, ДТЭК хотел заниматься импортом российской электроэнергии в Украину вместо государственной компании «Укринтерэнерго». Однако в конце прошлого года контракт был подписан между «Укринтерэнерго» и российской «Интер РАО».

«Мы боремся за то, чтобы на рыке была конкурентная ситуация, и наличие импорта является существенным инструментом для того, чтобы эту конкуренцию стимулировать. У нас нет никакого другого рычага, как заводить импорт, и таким образом влиять на ДТЭК», - сказал Демчишин. Кроме этого, по словам министра, ДТЭК задолжала госшахтам 550 млн грн за потребленный ранее уголь, предпочитая импортировать недостающие объемы топлива из Польши.

Очередной минимум

Национальный банк медленно, но уверенно продолжает движение навстречу здравому смыслу и отказу от множественности курсов валюты в стране. В пятницу гривня вновь обновила исторический минимум, снизившись до уровне 16,1578 грн/долл. Тем не менее, официальный курс еще далек от рыночного. По данным банков, реальный курс доллара составляет порядка 21 грн.

В то же время, по словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, банк работает над решением проблемы устранения множественности курсов на валютном рынке и возможным введением новых механизмов поиска равновесного курса.

«Мы хотим, чтобы на рынке существовал единственный реальный и эффективный курс», - приводит пресс-служба НБУ слова Гонтаревой на состоявшейся встрече главы Нацбанка с банкирами.

Банкиры ожидают от НБУ отказа от политики индикативных курсов на валютном рынке, что позволит торговать валютой по реальным курсам без ограничений и ликвидировать «серый» и «черный» рынки.

Госстат взял паузу

На прошедшей неделе Госстат не смог подвести итог экономической деятельности Украины за 2014 год в условиях непрекращающихся военных действий на Донбассе и аннексии Россией Крыма. По прогнозам ряда международных финансовых организаций, падение ВВП Украины в 2014 году составит от 6,5% до 9%.

Как прокомментировали ситуацию в Госстате, перенос сроков публикации на середину февраля обусловлен тем, что статистические оценки базируются на данных ряда министерств и ведомств, которые в связи с ситуацией в стране готовятся и предоставляются с опозданием.

Кроме этого, за прошедшую неделю клуб банков-аутсайдеров пополнился еще одним участником. 27 января Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию во входящий в группу крупных «Имэксбанк» на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным. «Имэксбанк» стал третьим банком, в котором с начала этого года введена временная администрация, а в течение прошлого года временная администрация была введена в 33 украинских банках.

В июле 2014 года основной акционер «Имэксбанка», народный депутат и член парламентского комитета по финансам и банковской деятельности Леонид Климов, снизил свое участие в уставном капитале банка до 36,7917% с 41,0608%.

Артем Белоусов (УНИАН)