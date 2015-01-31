Президент упростил доступ клиентов к информации о финучреждениях

09:36, 31 января 2015
Финансы
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Верховная Рада приняла данный закон 15 января 

REUTERS

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» относительно раскрытия информации». 

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, документом устанавливается, что финансовые учреждения, наблюдение за деятельностью которых осуществляется Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, обязаны раскрывать информацию о себе и предоставляемых ими финансовых услугах. 

Соответствующие данные они должны размещать на бесплатной основе в единой общедоступной информационной базе данных Нацкомфинуслуг и на собственных веб-сайтах.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 января приняла правительственный Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» относительно раскрытия информации».

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