Президент упростил доступ клиентов к информации о финучреждениях

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» относительно раскрытия информации».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, документом устанавливается, что финансовые учреждения, наблюдение за деятельностью которых осуществляется Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, обязаны раскрывать информацию о себе и предоставляемых ими финансовых услугах.

Соответствующие данные они должны размещать на бесплатной основе в единой общедоступной информационной базе данных Нацкомфинуслуг и на собственных веб-сайтах.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 января приняла правительственный Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» относительно раскрытия информации».