В Нацбанке спрогнозировали рост экономики по итогам года

Рост экономики Украины по итогам года будет близким к прогнозу на уровне 3,4% - НБУ.

Рост реального ВВП Украины по итогам 2018 года будет близким к прогнозу, опубликованному в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь, – на уровне 3,4%.

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Об этом говорится в комментарии НБУ относительно последних данных Государственной службы статистки, которая подтвердила ранее обнародованные оперативные оценки о росте экономики Украины в третьем квартале на 2,8% в годовом выражении.

Регулятор отметил, что фактические темпы роста реального ВВП в третьем квартале были близки к оценке Национального банка.

Основным драйвером роста экономики Нацбанк назвал внутренний потребительский и инвестиционный спрос.

Также сообщается, что новый макроэкономический прогноз будет объявлен во время очередного пресс-брифинга по вопросам монетарной политики 31 января 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики Украины сохранила показатель роста реального валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2018 года на 2,8% в годовом выражении и на уровне 0,4% к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4%, правительство - на 3,2%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,3%, Всемирный банк - на 3,5%.